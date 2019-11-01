Falcao için özel soğuk oda

BUGÜN NELER OLDU

G.Saray sahada Falcao'dan beklenen verimi henüz alamadı ama Kolombiyalı oyuncunun sakatlığı, kulübün teknolojik yatırım yapmasına sebep oldu.Fiyatı 60 bin ila 200 bin dolar arasında değişen alet, sağladığı -85 derece soğukluk sayesinde performansa da artı katkı sağlıyor.3 dakikalık seans, sporcunun çok çabuk toparlanmasını sağlıyor. Falcao'nun transfer olurken özel olarak istediği soğuk oda ile