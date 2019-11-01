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Kanser hastası genç kızın 'yle buluşma hayali gerçek oldu

'de kanser tedavisi gören 22 yaşındaki 'ın maçı izleyip futbolcularla tanışma hayali gerçek oldu.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 1.11.2019 13:48
Kanser hastası genç kızın Fenerbahçe'yle buluşma hayali gerçek oldu

Belediyeden yapılan açıklamaya göre sinir sistemindeki kötü huylu tümör ve yumuşak doku kanseri nedeniyle tedavi gören Çınar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatıyla Fenerbahçe'nin 30 Ekim'de Tarsus İdmanyurdu ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçına götürüldü.

Mersin Stadyumu'ndaki karşılaşmayı tribünde izleyen genç kız, maçın ardından da teknik direktör Ersun Yanal ile Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Vedat Muric ve Alper Potuk'un da aralarında bulunduğu futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Çınar, maçı izleyip oyuncularla tanışmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirterek, hayalinin gerçekleşmesinde emeği geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Mersin'deki karşılaşmayı 3-1 kazanan Fenerbahçe 5. tura yükselmişti.

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Kanser hastası genç kızın Fenerbahçe'yle buluşma hayali gerçek oldu
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