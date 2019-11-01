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'a mı gidiyor? Menajeri açıkladı...

18 milyon euro bonservis bedeliyle Sassuolo’dan 'a olan ancak İtalyan devinde fazla forma şansı bulamayan 'ı ocak ayında 'ın kadrosuna katacağı ileri sürülüyor... Merih Demiral cephesinden transfer iddialarıyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.11.2019 16:13 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 16:20
Merih Demiral Milan'a mı gidiyor? Menajeri açıkladı...

Yaz ayı döneminde 18 milyon Euro karşılığında Sassuolo'dan transfer edilen 'ın 'ta fazla forma şansı bulamaması genç yetenek hakkında 'takımdan ayrılacak' iddialarını güçlendirdi.

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Merih Demiral Milan'a mı gidiyor? Menajeri açıkladı...
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