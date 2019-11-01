Merih Demiral Milan'a mı gidiyor? Menajeri açıkladı...

18 milyon euro bonservis bedeliyle Sassuolo’dan Juventus'a transfer olan ancak İtalyan devinde fazla forma şansı bulamayan Merih Demiral'ı ocak ayında Milan'ın kadrosuna katacağı ileri sürülüyor... Merih Demiral cephesinden transfer iddialarıyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 1.11.2019 16:13Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 16:20
Yaz ayı transfer döneminde 18 milyon Euro karşılığında Sassuolo'dan transfer edilen Merih Demiral'ın Juventus'ta fazla forma şansı bulamaması genç yetenek hakkında 'takımdan ayrılacak' iddialarını güçlendirdi.