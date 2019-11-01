Tekmeli-yumruklu kongrede yeni başkan Fatih Mert oldu

BUGÜN NELER OLDU

Ankaragücü'ndeki olaylı kongrede başkanlığa Fatih Mert seçildi. Fatih Mert adaylığındaki tek listeyle gidilen kongreye tekme ve yumruklar damga vurdu. Ali İhsan Mutlu isimli delegenin konuşması sırasında eski başkan Mehmet Yiğiner tepki gösterdi. Bazı delegeler, Mutlu'nun üzerine yürüyerek yumrukladı. Tekmelerin de havada uçuştuğu seçimde güvenlik güçlerinin araya girmesiyle Ali İhsan Mutlu salondan çıkarıldı. Çıkan kavgada genel kurula ara verildi. Salonu terk eden ve sonrasında içeri giren Fatih Mert oyunu kullandı.Bir oy ise geçersiz sayıldı. Kürsüye gelen Fatih Mert, "Yapılan olayı kınıyorum. Ankaragücü için bundan sonrası hayırlı uğurlu olsun" dedi.