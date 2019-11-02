Ahmet Nur Çebi’den ağır sözler

BUGÜN NELER OLDU

BeşiktaşBaşkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya Beşiktaşlılar Derneği'nde açtı ağzını yumdu gözünü: "Daha seçileli 1 hafta oldu.'Beşiktaş'ın 105 milyon TL borcu var, bir hafta içerisinde ödenmezse UEFA'ya gidemeyiz' dendi. Milletin bırakıp gitme nedeni olan bu sorunu biz 4 günde çözdük. Kulüpten içeri girdik, bir tane profesyonel bizi karşılamadı. 80 bin lira, 120 bin lira net maaş alan bu profesyoneller 10 gün önce Kartal Yuvası çekleriyle tazminatlarını alıp kaçmışlar. Brütler, ikramiyeler, yemek fişleri... 5 personelin kulübe 7 senede maliyeti 21 milyon TL.