Aynı kadro ile devam

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Konyaspor karşısında 5 golle rahat bir galibiyet alan 11'i Kayseri deplasmanında bozmayacak. Özellikle kanatlarda Moses ve Rodrigues'in performansından memnun olan teknik direktör Ersun Yanal'ın, "Artık bu kadroda bir istikrar yakalamak istiyoruz. Kruse ve Dirar da yakın zamanda aramıza dönecek. Onlar dönene kadar ezberlenen bir Fenerbahçe kadrosu ile sahada olacağız"
dediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının yarınki karşılaşmada kalede Altay, savunmada Isla, Zanka, Serdar, Hasan, orta alanda Gustavo, Emre, Ozan, ileri üçlüde ise Moses, Rodrigues ve Muriqi
11'ini sahaya süreceği bildirildi.
MOSES -
Sakatlıktan dönen Victor Moses, 7 maç aradan sonra ilk 11'de çıktığı Konyaspor maçında 81 dakika forma giydi.
RODRİGUES -
Konyaspor maçında 90 dakika oynayan Garry Rodrigues 1 gol atıp 1 de asist yaptı.
İREM'İN HAYALİ GERÇEK OLDU...
Mersin'de kanser tedavisi gören 22 yaşındaki İrem Ayyüce Çınar'ın hayali gerçek oldu. Sarı-lacivertlilerin, Tarsus İdman Yurdu ile oynadığı Türkiye Kupası maçını tribünden izleyen İrem, ardından da Ersun Yanal, Ozan, Tolga Ciğerci, Muriqi ve Alper ile bir araya geldi.