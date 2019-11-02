Aynı kadro ile devam

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Konyaspor karşısında 5 golle rahat bir galibiyet alan 11'i Kayseri deplasmanında bozmayacak. Özellikle kanatlarda Moses ve Rodrigues'in performansından memnun olan teknik direktör Ersun Yanal'ın, "dediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının yarınki karşılaşmada11'ini sahaya süreceği bildirildi.Sakatlıktan dönen Victor Moses, 7 maç aradan sonra ilk 11'de çıktığı Konyaspor maçında 81 dakika forma giydi.Konyaspor maçında 90 dakika oynayan Garry Rodrigues 1 gol atıp 1 de asist yaptı.Mersin'de kanser tedavisi gören 22 yaşındaki İrem Ayyüce Çınar'ın hayali gerçek oldu. Sarı-lacivertlilerin, Tarsus İdman Yurdu ile oynadığı Türkiye Kupası maçını tribünden izleyen İrem, ardından da Ersun Yanal, Ozan, Tolga Ciğerci, Muriqi ve Alper ile bir araya geldi.