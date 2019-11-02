Burak Yılmaz ve Victor Ruiz Antalya kadrosunda

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan çıkan Burak Yılmaz, Antalyaspor mücadelesinin kadrosuna dahil edildi. Tam hazır olmayan Burak'ın yedek soyunacağı öğrenildi. Siyah-beyazlılarda Ankaragücü, Braga ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyen Victor Ruiz de tedavisinin tamamlanmasının ardından Antalya'ya götürüldü.Beşiktaş'a Antalya'da büyük ilgi vardı. Taraftarlar, havalimanında başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya çiçek verdi. Siyah beyazlı futbolseverler, takım otobüsünü tezahüratlar eşliğinde kamp yapacağı otele uğurladı.Beşiktaş, Süper Lig'de son deplasman galibiyetini 195 gün önce Sivasspor'a karşı 2-1'lik skorla almıştı. Kara Kartal, Sivas maçı sonrasında oynadığı 6 dış saha karşılaşmasında 5 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.