CANLI | Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir

Süper Lig'de 10. hafta maçları oynanıyor. Lider Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği karşılaşma beIN SPORTS HD2 kanalından canlı yayınlanıyor.
AYTEMİZ ALANYASPOR 0-0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
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İLK 11'LER
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet, İrfan Can, Azubuike, Visca, Elia, Crivelli