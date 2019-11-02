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CANLI | Aytemiz -

'in 10. haftasında Aytemiz sahasında 'i konuk ediyor. Maçla ilgili gelişmeleri haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 2.11.2019 17:31
CANLI | Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir

Süper Lig'de 10. hafta maçları oynanıyor. Lider Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği karşılaşma beIN SPORTS HD2 kanalından canlı yayınlanıyor.

AYTEMİZ ALANYASPOR 0-0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

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İLK 11'LER

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet, İrfan Can, Azubuike, Visca, Elia, Crivelli

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CANLI | Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir
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