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Jr babasını ikiye katladı

Giriş Tarihi: 2.11.2019
Cristiano Ronaldo Jr babasını ikiye katladı
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kadar, oğlu da golleriyle konuşuluyor. Ronaldo'nun 9 yaşındaki oğlu Cristiano Ronaldo Jr, Juventus u9 takımında 28 maçta tam 58 gol attı. 18 de asist yapan ve takımını adeta tek başına sırtlayan Jr, babasını da neredeyse ikiye katladı. Baba Ronaldo ise Juventus forması altında çıktığı 54 maçta 34 kez gol sevinci yaşadı. Oğlunun performansıyla ilgili açıklama yapan Ronaldo, "Umarım benim gibi olur. Benden daha iyi olacağını söylüyor ancak bu biraz zor" ifadelerini kullandı.
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Cristiano Ronaldo Jr babasını ikiye katladı
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