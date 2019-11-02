Cristiano Ronaldo Jr babasını ikiye katladı

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Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kadar, oğlu da golleriyle konuşuluyor. Ronaldo'nun 9 yaşındaki oğlu Cristiano18 de asist yapan ve takımını adeta tek başına sırtlayan Jr, babasını da neredeyse ikiye katladı. Baba Ronaldo ise Juventus forması altında çıktığı 54 maçta 34 kez gol sevinci yaşadı. Oğlunun performansıyla ilgili açıklama yapan Ronaldo,ifadelerini kullandı.