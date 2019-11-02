Fenerbahçe taraftarı, Koray Şener'i unutmadı

Geçen sezon Süper Lig'in 11'inci haftasında, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftar Koray Şener için vefatının 1'inci yılında Ülker Stadyumu'nda anma töreni gerçekleştirdi. Anma törenine 1907 UNIFEB üyeleri ile sarı-lacivertli taraftarlar katıldı. Fenerbahçeli taraftarlar, Şener'in kombinesinin olduğu koltuğa çelenk ve karanfil bıraktı.

Törenin ardından Kocaeli'ye hareket eden 1907 UNIFEB üyeleri ve sarı-lacivertli taraftarlar, Koray Şener Kütüphanesi'nin açılışına katılacak. Okutulacak mevlidin ardından Koray Şener'in kabri ziyaret edilecek.