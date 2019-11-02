Nasıl oynanacağını gösterdik

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Seri, yüzde 83 isabetli pas oranıyla mücadeleyi tamamladı. 7 kez sahipsiz top kapmayı başaran Fildişili futbolcu,diyerek takım olma vurgusu yaptı. Ahmet Çalık ise gol yemeden maçı tamamlamanın önemine dikkat çekti veşeklinde konuştu.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi sonrası sinyallerini verdiği kadro değişimini gerçekleştirirken dün gece kesik yiyen aslarla birlikte kulübenin değeri tavan yaptı. Nzonzi, Mariano, Feghouli, Belhanda gibi isimler kenarda forma şansı beklerken transfermarkt verilerine göre toplam 10 ismin değeri 41 milyon Euro oldu. Süper Lig'deki 13 takımdan daha değerli olan bu kulübe, lider Aytemiz Alanyaspor'un 23 milyon Euro'yu bulan 26 kişilik kadrosuna da fark attı.Galatasaray, ligde sahasında çıktığı son 41 lig maçında mağlup olmadı. Ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında hiç kaybetmedi (34 galibiyet, 7 beraberlik). Aslan, hem ligin hem de tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini yaşıyor.Şener Özbayraklı, attığı depar sonrası sağ arka adalesi atınca 54. dakikada yerini Mariano'ya bıraktı. Şener'in sakatlığının ciddi olduğu ancak durumunun bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacağı ifade edildi.