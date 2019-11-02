Para kaynağı

TRABZONSPOR

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, gösterdiği performans ile göz kamaştırıyor. Taraftarlarınlakabını taktığı Sörloth ligde attığı ve attırdığı gollerle yıllık maliyetini şimdiden çıkardı. Bir yıllık kiralama bedelive maaşı daolan golcü futbolcu, bu süreçtebordomavililere 4 galibiyet kazandırdı, 4 de beraberlik aldırdı. Sörloth, bu sayede kulübegirdisi sağladı. Maliyetini çıkarmakla kalmayan Norveçli ayrıca Trabzonspor'ade kâr yaptırdı.Alexander Sörloth, ligde Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep ve Başakşehir'e gol atarken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise play-offlarda Sparta Prag maçlarında 1'er gol kaydetti.LİGDE 3 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Başakşehir beraberliği ile son bulan Trabzonspor ligde bugün Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp, yeni bir seriye başlamak isteyen Trabzonspor'daveforma giyemeyecek,ile'ın durumları ise maç saati belli olacak.