Para kaynağı

Trabzonspor'un Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, gösterdiği performans ile göz kamaştırıyor. Taraftarların "Kuzeyin Kralı"
lakabını taktığı Sörloth ligde attığı ve attırdığı gollerle yıllık maliyetini şimdiden çıkardı. Bir yıllık kiralama bedeli 375 bin Euro (2 milyon TL)
ve maaşı da 1 milyon 500 bin Euro (9.5 milyon TL)
olan golcü futbolcu, bu süreçte 8 gol ve 3 asistle
bordomavililere 4 galibiyet kazandırdı, 4 de beraberlik aldırdı. Sörloth, bu sayede kulübe 17 milyon TL (2,7 milyon Euro)
girdisi sağladı. Maliyetini çıkarmakla kalmayan Norveçli ayrıca Trabzonspor'a 5,5 milyon TL
de kâr yaptırdı. Sörloth'un skor ürettiği maçlarda Trabzonspor hiç kaybetmedi.
BOŞ GEÇMİYOR
Alexander Sörloth, ligde Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep ve Başakşehir'e gol atarken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise play-offlarda Sparta Prag maçlarında 1'er gol kaydetti.
TRABZONSPOR YENİ BİR SERİYE BAŞLAMAK İSTİYOR
LİGDE 3 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Başakşehir beraberliği ile son bulan Trabzonspor ligde bugün Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp, yeni bir seriye başlamak isteyen Trabzonspor'da Sturridge, Onazi, Abdülkadir Ömür
ve Ekuban
forma giyemeyecek, Obi Mikel
ile Abdulkadir Parmak
'ın durumları ise maç saati belli olacak.