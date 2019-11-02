Radamel Falcao en az 10 gün yok

BUGÜN NELER OLDU

Çaykur Rizespor galibiyeti Aslan'a nefes aldırırken sakatlıklar moralleri bozdu. Taraftarın merakla beklediği, Radamel Falcao'nun bir süre daha takımdan ayrı kalacağını Fatih Terim resmen açıkladı. Deneyimli teknik adamOrada bizi ziyarete gelecek.derken Şener için de "Talihsiz sakatlık yaşadı.bilgisini verdi. Revizyon ile ilgili de önemli mesajlar veren Terim şunları söyledi:Beşiktaş derbisi sonrasında Fatih Terim'in işaret ettiği revizyon dün ilk 11'e yansıdı. Terim, derbideki ilk 11'in yarısını Rize maçında değiştirdi. Mariano, Feghouli ve Belhanda'yı takımdan kesen İmparator; Şener, Ömer ve Emre Mor'a forma verdi. R.Madrid deplasmanını düşünerek Nzonzi'yi dinlendiren Terim'in tercihi Seri oldu. Cezalı Marcao yerine de özel hayatıyla eleştirileri toplayan Donk değil Ahmet Çalık görev yaptı.İki takım oyuncuları ve mücadelenin hakemleri sahaya lösemiye dikkat çekmek adına 2-8 Kasım Lösev Haftası nedeniyle yüzlerinde maske ile çıktılar.Rizesporlu futbolcuların ayağından bir kez bile top kapmayı başaramayan Emre Mor, girdiği 11 ikili mücadelenin 5'ini kaybetti.Taraftara saç baş yolduran Emre Mor 90 dakikada sadece 1 kez şut öncesi pası atmayı başarabildi.