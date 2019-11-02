Taraftar küstü!

Sezon başında yapılan transferler sonrasında Galatasaray taraftarı kombinelere hücum ederken 45 bin toplu bilet satışı gerçekleştirilmişti. Türk Telekom Stadı'nda bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 44 bin ortalama yakalayan sarı-kırmızılılar, kötü sonuçlar ve isteksiz futbol sonrasında taraftarını stattan kaçırdı. Rizespor maçında tribünlerin büyük bölümü boş kalırken tribünde sadece 29 bin 861 taraftar vardı.
TAYLAN ANTALYALI NEREYE KAYBOLDU?
Sezon başında Erzurumspor'dan alınan Taylan Antalyalı dün yine kadroda yoktu. Sosyal medyadan sarı-kırmızılı taraftarlar "Taylan nereye kayboldu?" diye sorarken Fatih Terim ise 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "O kadar çok konuşulmasını yadırgadım. Taylan'ı seyrettiler mi, ne vereceğini biliyorlar mı? Böyle bir maçta bu riske atar mıyım Taylan'ı? Onun da zamanı var. Galatasaray'ın bundan daha önemli sorunları var."