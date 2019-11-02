Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar 6 Kasım’da

A Spor ekranlarından yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası heyecanında 5. tur maçlarındaki eşleşmeler 6 Kasım'da belli olacak. 4. turu geçen 27 takıma, geçen sezon ligi ilk 5 içinde bitiren Galatasaray, M.Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor da katılacak. Kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te yapılacak. Çift maçlı eleme usulüyle oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde, rövanşlar ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta oynanacak.