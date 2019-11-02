Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar 6 Kasım’da

BUGÜN NELER OLDU

A Spor ekranlarından yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası heyecanında 5. tur maçlarındaki eşleşmeler 6 Kasım'da belli olacak. 4. turu geçen 27 takıma, geçen sezon ligi ilk 5 içinde bitiren Galatasaray, M.Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor da katılacak. Kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te yapılacak.