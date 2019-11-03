80 bin taraftardan asker selamı

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İran'ın Tebriz bölgesinin ve Güney Azerbaycan Türklerinin takımı olan, Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Tractor Sazi'nin taraftarları, İstiklal maçında futbol tarihine damga vuracak görüntülere imza attı. Geçtiğimiz haftalarda bir futbolcusu asker selamı verdiği için ceza alan Tractor takımının taraftarları, İstiklal maçı için tribünleri tıklım tıklım doldururken yaklaşık 80 bin kişi stadyumdatezahüratları yaptı.Öte yandan İran polisi Türk bayraklarıyla stada girmeye çalışan 6 kişiyi gözaltına aldı.TRACTOR Sazi, İstiklal karşısında sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrıldı.Tractor'un 9 maçta 5 galibiyet, 2'şer tane de yenilgi ve beraberliği var.