80 bin taraftardan asker selamı

İran'ın Tebriz bölgesinin ve Güney Azerbaycan Türklerinin takımı olan, Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Tractor Sazi'nin taraftarları, İstiklal maçında futbol tarihine damga vuracak görüntülere imza attı. Geçtiğimiz haftalarda bir futbolcusu asker selamı verdiği için ceza alan Tractor takımının taraftarları, İstiklal maçı için tribünleri tıklım tıklım doldururken yaklaşık 80 bin kişi stadyumda "Türkiye"
tezahüratları yaptı. Saatler öncesinden hazırlıklar yapan 80 bin taraftar asker selamı vererek Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı'na destek mesajını da verdi.
Öte yandan İran polisi Türk bayraklarıyla stada girmeye çalışan 6 kişiyi gözaltına aldı.
İKİNCİ YENİLGİSİNİ ALDI
TRACTOR Sazi, İstiklal karşısında sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Denizli'nin talebeleri 9 maçta 17 puanda kaldı ve liderliği de Sepehan'a kaptırdı.
Tractor'un 9 maçta 5 galibiyet, 2'şer tane de yenilgi ve beraberliği var.