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Avrupa'da Türkler'in haftası! ilk golünü attı, kazandı

Avrupa'da Türk rüzgarı! İngiltere'de Cenk Tosun ve Çağlar Söyüncü, İspanya'da Enes Ünal'ın ardından, bir gol de Almanya'daki temsilcimiz 'tan geldi. Milli oyuncu Ozan Kabak'ın gol attığı maçta, , Augsburg'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Ozan Kabak, 71. dakikada durumu 2-2'ye getiren golü kaydetti. Bu galibiyetin ardından Schalke, 18 puanla 6. sıraya yükseldi.

Giriş Tarihi: 3.11.2019 22:20 Güncelleme Tarihi: 3.11.2019 22:20
Avrupa'da Türkler'in haftası! Ozan Kabak ilk golünü attı, Schalke kazandı

Bundesliga 10. hafta maçında Schalke, Augsburg'a konuk oldu. Milli oyuncu Ozan Kabak, ilk yarısı 1-1 sona eren maçın 71. dakikasında attığı golle takımını skoru 2-2'ye getirmesini sağladı. Konuk ekip Schalke, Amine Harit'in 82. dakikada ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Schalke, aldığı galibiyetle puanını 18'e çıkartarak 6. sıraya yükselmiş oldu.

OZAN KABAK İLK GOLÜNÜ ATTI

Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Schalke formasıyla bu sezon ligde ilk kez bir maça 11'de başladı. Karşılaşmanın 71. dakikasında Schalke'nin kazandığı duran topa ileri çıkan Ozan Kabak, Daniel Caligiuri'nin ceza sahasına ortaladığı topa kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Ozan Kabak, Schalke'deki ilk golün attıktan sonra büyük bir sevinç yaşadı.

Ozan Kabak attığı golle, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal'ın da gol attığı haftada skor kaydeden 4. Türk oyuncu oldu.

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Avrupa'da Türkler'in haftası! Ozan Kabak ilk golünü attı, Schalke kazandı
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