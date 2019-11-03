Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Celta Vigo'da teknik direktör Escriba'nın görevine son verildi

'da teknik direktör Escriba'nın görevine son verildi

Milli futbolcu 'nun formasını giydiği 'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör görevden alındı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 4.11.2019 06:40
Celta Vigo'da teknik direktör Escriba'nın görevine son verildi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Celta Vigo, teknik direktör Fran Escriba'nın görevine son verdi.

La Liga'nın 12. haftasında Celta Vigo, sahasında oynadığı maçta Getafe'ye 1-0 yenildi. Celta Vigo'da oynayan milli futbolcu Okay Yokuşlu, Getafe maçında takımın kadrosunda yer alsa da yedekler arasında oturdu.

Getafe karşısında alınan yenilginin ardından yazılı bir açıklama yapan Celta Vigo kulübü, teknik direktör Escriba ve teknik kadrosunun görevden alındığını duyurdu.

Ligde 9 puanla 18. sırada bulunan Celta, geride kalan 12 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Celta Vigo'da teknik direktör Escriba'nın görevine son verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN