Denizlispor - Sivasspor (Canlı)

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan ve saat 14.00'te başlayan Denizlispor - Sivasspor maçını Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve İbrahim Bozbey yapıyor.

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Takımların kadroları şöyle:

DENİZLİSPOR: Adam Stachowiak, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Zakarya Bergdich, Zeki Yavru, Radoslaw Murawski, Olcay Şahan, Ismail Aissati, Modou Barrow, Mehmet Akyüz

Yedekler: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Emre Sağlık, Kerem Can Akyüz, Kibong Mbamba, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Isaac Sackey, Hadi Sacko, Burak Çalık

SİVASSPOR: Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Mert Hakan Yandaş, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç,

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Muhammet Jan Tuncer, Paul Papp, Volkan Egri, Ziya Erdal, Isaac Cofie, Abdou Razack Traore, Arouna Kone, Fernando, Hugo Vieira