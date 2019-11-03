Dışarıda güneş açtı

NOVAK

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Rakip sahada 7 maç sonra gelen üç puan zirve ile aradaki farkı da 4'e indirdiBEŞIKTAŞ'TA bu sezon özel hayatı ve kötü performansı nedeniyle eleştirilerin odak noktasında yer alan Adem Ljajic, Vida'nın attığı golde asist yapan isim oldu. Boşnak asıllı futbolcu, siyah-beyazlı takımın deplasmanda bulduğu son 15 golün 9'una 2 gol ve 7 asistle direkt etki yaptı. Ayrıca Ljajic'in Süper Lig kariyerinde verdiği gol paslarının yüzde 67'si deplasmanda geldi (10/15).VIDA, Beşiktaş formasıyla bu sezon ikinci golünü kaydetti. 1-1 biten Çaykur Rize maçında da ağları sarsan Hırvat yıldız, siyahbeyazlı takımda toplamda 6 gole ulaştı. Vida, bu performansıyla, Trabzonsporlu Filip Novak'ın (9) ardından en fazla gol atan savunma oyuncusu durumunda.BEŞIKTAŞ'TA Adem Ljajic dün ilk 11'de yer almasına rağmen, 10 numara mevkiinde yine kanat-forvet olarak transfer edilen Abdoulay Diaby forma giydi. Malili futbolcu, fırsatçılığını konuşturarak dün akşamki başarılı futbolunu golle süslemesini bildi. Diaby, sekizinci resmi maçında 2. kez fileleri havalandırdı Ljajic ise cezalı Caner Erkin'in yokluğunda sol kanatta görev yaptı.ANTALYA'NIN 86. dakikada geliştirdiği atakta, Sangare sağdan ortasını gönderdi. Kale ağzında Serdar Özkan vuruşunu yaptı. Karius müthiş bir refleksle topu çıkararak rakibe beraberlik izni vermedi.Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, G.Saray'ın ardından Antalya'yı da yenerek çıkışını sürdürdü. Siyah-beyazlılar, ilk golde böyle sevindi.