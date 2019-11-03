Dört maçta 10 puanı yabana atamazsınız

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın her iki yarısında farklı görüntü sergilediklerini belirtirken kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "İlk yarıda iki gol, güzel futbol ve üst üste kaçan pozisyonlar var.Aslında ikinci yarıya da iyi başladık, topa da sahip olduk. Ancak sahada oyuncu dağılımında sorun yaşadık. Gelgitlerin ve sıkıntıların olduğu bir oyun oldu. Rakibi maça ortak ettik. Sonuçta geçiş dönemi yaşıyoruz.Önümüzdeki hafta evimizde Denizlispor'a oynayacağız. Seyircimizin de desteği ile kazanarak milli araya iyi bir şekilde girmek istiyoruz. Beşiktaş forması her zaman zirvede olacaktır" dedi.