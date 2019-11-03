Göz-Göz fırtına kopardı

VAR'LAR

BUGÜN NELER OLDU

16 puanda kalan Trabzon, lider Alanya'nın takıldığı haftada avantajı kaçırdıKaraman herkesin penaltı dediği pozisyon için şunları söyledi: "Sörloth'un pozisyonunu defalarca izledim ama bazen bizim gördüğümüzle maçı yönetenlerin veya VAR odasındakilerin görüşleri örtüşmeyebilir.Biz de takip ederiz. Sonuçta hocanın kararı esastır. Biz de ona uyduk."YUNUS EMRE SELTRABZONSPOR geçtiğimiz sezonmaçın sonrasındaligdeki son 9 iç saha maçındayenilmemişti. Göztepe seriyibitirdi.TRABZONSPOR Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, maçın ardından zehir zemberek bir açıklama yaptı: "Eğer pozisyon penaltı değilse, Sosa'ya yapılan kırmızı değilse yöneticiliği bırakırım, ancak 'VAR'dakiler hakemliği bırakır mı?"TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hakem kararlarına gönderme yaparak WhatsApp hesabının hikâye bölümünde 'hırsız' paylaşımında bulundu.