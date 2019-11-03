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Göz-Göz fırtına kopardı

Sahaya teknik sorumlu Suat Arıcan yönetiminde çıkan , üç puanı tek golle aldı. Penaltısı verilmeyen bordo-mavililer, 90+4’te net bir pozisyonu değerlendiremedi

Giriş Tarihi: 3.11.2019
Göz-Göz fırtına kopardı
16 puanda kalan Trabzon, lider Alanya'nın takıldığı haftada avantajı kaçırdı

YORUMU KENDİME SAKLIYORUM!
Ünal Karaman herkesin penaltı dediği pozisyon için şunları söyledi: "Sörloth'un pozisyonunu defalarca izledim ama bazen bizim gördüğümüzle maçı yönetenlerin veya VAR odasındakilerin görüşleri örtüşmeyebilir. Ben yorumumu kendime saklayacağım. Spor kamuoyu pozisyonu görür, izler ve gerekli yorumu da onlar yaparlar. Biz de takip ederiz. Sonuçta hocanın kararı esastır. Biz de ona uyduk."
YUNUS EMRE SEL

8 AY SONRA EVİNDE KAYIP
TRABZONSPOR geçtiğimiz sezon 17 Şubat 2019'da Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçın sonrasında ligdeki son 9 iç saha maçında yenilmemişti. Göztepe seriyi bitirdi. İşte o karşılaşmalar:

BIRAKMAYA VAR'LAR MI?
TRABZONSPOR Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, maçın ardından zehir zemberek bir açıklama yaptı: "Eğer pozisyon penaltı değilse, Sosa'ya yapılan kırmızı değilse yöneticiliği bırakırım, ancak 'VAR'dakiler hakemliği bırakır mı?"

HIRSIZ MESAJI!
TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hakem kararlarına gönderme yaparak WhatsApp hesabının hikâye bölümünde 'hırsız' paylaşımında bulundu.
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Göz-Göz fırtına kopardı
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