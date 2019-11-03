Keçiörengücü: 0 - Giresunspor: 0

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Keçiörengücü, sahasında Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Aktepe

Hakemler: Mert Güzenge x, Orkun Aktaş x, Kemal Mavi x

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar xx, Hüsamettin Tut xx, Erdi Dikmen xx, Abdülkadir Korkut xx, Samet Akaydin xx, Süleyman Olgun xx, Burak Aydın xx, Levy Madinda xx (Abdulkadir Kuzey dk. 89 ?), Famousa Kone xx, Theodore Mendy xx (Sertaç Çam dk. 76 x), Cem Ekinci xx

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan Can, Rıdvan Şimşek, İshak Çakmak, Boubacar Diabang

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

GİRESUNSPOR: Facchini xxx, Muhammed Bayır xx, Muhammet Ertürk xx (Alpay Koçaklı dk. 60 x), Numan Çürüksu xx, Murat Akça x (Ahmet Kesim dk. 22 x), Mehmet Taş xx, Bekir Yılmaz xx, Guy Landel xx, Yonathan Del Valle xx, Özgürcan Özcan xx, Raul Rusescu x (Cristian Tanase dk. 74 ?)

Yedekler: Metin Erol, Uğur Akdemir, Orhan Aktaş, Stallone Limbombe, Alper Aydın

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Kırmızı Kart: Ahmet Kesim (dk. 81) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Süleyman Olgun, Erdi Dikmen, Theodore Mendy, Burak Aydın (Keçiörengücü), Bekir Yılmaz, Ahmet Kesim, Muhammed Bayır, Raul Rusescu (Giresunspor)

HAKAN KUTLU: "KEÇİÖRENGÜCÜ GİBİ BİR DEPLASMANDA PUAN ALMAK ÖNEMLİYDİ"

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalan Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu, "Keçiörengücü gibi bir deplasmanda puan almak önemliydi" dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Oyun olarak iki takımı da tebrik ediyorum. Oyun anlamında iyi şeyler ortaya koymaya çalıştık. Galibiyet için gelmiştik fakat Keçiörengücü gibi bir deplasmanda puan almak önemliydi. Maçın içindeki gelişmelere baktığınız zaman daha fazla anlam kazanıyor bir puan. Maçın son dakikalarında 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldık. Bu süreçte de en az şekilde pozisyon verdik. Kırmızı kart pozisyonu tartışılır. Bana göre bizim oyuncumuza yapılmış bir faul vardı. Sonrasında oyuncumuzun yaptığı faulle çift sarı kart ile değerlendirdi hakem. 10 kişi kalmadan önce net bir penaltımız vardı. O penaltı verilmiş olsaydı 3 puanı alabilirdik. Keçiörengücü'nü kutluyorum. Pozitif bir futbol oynamaya çalışıyorlar. Bizim için sevindirici olan 1 puanın haricinde oyuncularım mücadele ettiler ve iyi oyun sergilediler" ifadelerini kullandı.

SERKAN ÖZBALTA: "MAÇIN GENELİNDEN MEMNUNUM"

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nün teknik direktörü Serkan Özbalta, golsüz sona eren Giresunspor maçının genelinden memnun olduğunu söyledi.

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Özbalta, "Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Karşı tarafın da kazanma arzusu vardı. Kazanamıyorsan, kaybetmeyeceksin. Maçın genelinde oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum." diye konuştu.

Oyuncuların kazanma arzusundan memnun olduğunu dile getiren Özbalta, şunları kaydetti:

"Oyunun son bölümünde gol yollarında beceriksizliğimiz oldu. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Ligin en az gol atan ve yiyen takımıyız. Bu da gol yollarında sorunumuz olduğunu gösteriyor. Ceza sahası içinden kaçırdığımız 5-6 pozisyonumuz var. Maçın genelinden memnunum. Kazanıp üstteki gruba yaklaşmak istiyorduk."