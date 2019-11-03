BUGÜN NELER OLDU

SAĞ çaprazdan ceza sahasına giren Sörloth, Titi'nin müdahalesiyle kendini yerde buldu ve penaltı bekledi ancak hakem Fırat Aydınus beyaz noktayı göstermedi. Üstelik teknik ekiptenSadece bordo-mavililer değil, futbolseverler sosyal medyada'e büyük tepki gösterdi. Gençerler, bu sezon Trabzonspor- Yeni Malatya maçında orta hakem olarak görev yaparken,İşte sosyal medyadaki tepkiler:"Teknoloji VAR haysiyetiniz YOK",, "Koyu bir Galatasaraylı olarak söylüyorum, Sörloth'un net penaltısı verilmedi. Aydınus, Trabzonspor'a sürpriz yapıyor",, "Neden FIFA kokartın yok Fırat Aydınus çünkü kafanda tilkiler dolaşıyor."