SAĞ çaprazdan ceza sahasına giren Sörloth, Titi'nin müdahalesiyle kendini yerde buldu ve penaltı bekledi ancak hakem Fırat Aydınus beyaz noktayı göstermedi. Üstelik teknik ekipten Gökhan Kandemir'e de karara itiraz ettiği için sarı kart gösterdi.
Sadece bordo-mavililer değil, futbolseverler sosyal medyada hakem Fırat Aydınus'a ve VAR hakemi Koray Gençerler
'e büyük tepki gösterdi. Gençerler, bu sezon Trabzonspor- Yeni Malatya maçında orta hakem olarak görev yaparken, Ekuban'a yapılan penaltıyı vermeyerek tepki çekmişti.
İşte sosyal medyadaki tepkiler: "Aydınus kimden emir aldın da devam diyorsun",
"Teknoloji VAR haysiyetiniz YOK", "Aydınus resmen Trabzon'u harcıyor. Değil penaltı vermek, VAR'a bile gitmedi"
, "Koyu bir Galatasaraylı olarak söylüyorum, Sörloth'un net penaltısı verilmedi. Aydınus, Trabzonspor'a sürpriz yapıyor", "Sosa'ya yapılan hareketi görmeyen kördür"
, "Neden FIFA kokartın yok Fırat Aydınus çünkü kafanda tilkiler dolaşıyor."