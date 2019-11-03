Yan hakem çıktı 4. hakem girdi!

BUGÜN NELER OLDU

Karşılaşmanın ikinci yarısı öncesinde sahalarda ender görülen bir değişiklik yaşandı. Mücadelenin ilk yarısında sakatlık yaşayan karşılaşmanın 2. yardımcı hakemi Mustafa Eyisoy, kendisini zorlasa da maça devam edemedi. Eyisoy yerine karşılaşmanın 4. hakemi Caner Ak, yan hakem olarak maçın devamında sahada yer aldı.Burak Yılmaz 58. dakikada yeniden formasına kavuştu. 19 Ekim'deki A.Gücü maçı sonrası takımından uzak kalan Burak'a Atiba da oyuna girince jest için kaptanlık pazu bandını teklif etti. Ama Burak 'Sen devam et' dedi.