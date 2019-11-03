Yusuf Yazıcı güçlü Türk kafası

BUGÜN NELER OLDU

Yurt dışındaki temsilcilerimizden biri olan Yusuf Yazıcı için L'Equipe özel sayfa yaptı.başlığı ile paylaşılan haberin girişinde, Yusuf Yazıcı'nın iki erkek kardeşiyle birlikte Trabzon'da büyüdüğüne, idolünün babası olduğundan, liseler arası turnuvada keşfedilişine kadar birçok bilgiye yer verildi. Trabzonspor'un eski futbolcusu Medjani'nin,görüşlerine yer verilen haberin detayında, Lille'in transferden sorumlu yöneticisi Luis Campos'nun oyuncuyu 3 yıl boyunca takip ettiğine vurgu yapıldı. Genç futbolcunun Lille'den ziyade, İspanya ya da İngiltere'ye gitmesinin beklendiği kaydedildi. Haberde,sözleri de yer aldı. Bu arada Lille'nin dün Marsilya'ya 2-1 yenildiği maçta Yusuf Yazıcı asist yaptı.YUSUF da potansiyelinin henüz yüzde 100'ünü yansıtmadığını biliyor. Ama ben zaman geçtikçe yaklaştığını görüyorum. Sahip olduğu yetenekle oyunun akışını çok iyi yönlendirebilir. Zeki birisi ve mental yönden güçlü. 4 (LILLE BAŞKANI)YUSUF 22 yaşındaki bir gence göre çok olgun birisi ve güçlü bir karaktere sahip. Bu zaten sahada da görünüyor. Bir şeyler kaçırdığı zaman yeniden başlıyor. Bize çok fazla katkısı olacağını hissediyorum. 4 (TEKNIK DIREKTÖR)YUSUF'UN büyük bir karakteri var. Baskıyı çok iyi kanalize ediyor. Bu işin altından kalkacağını biliyordum. Git gide takım için etkili biri oluyor. Ligue 1'in başat isimlerinden olabilir. Bence Yusuf bir dünya starı olabilecek kapasitede. 4 (TAKIM ARKADAŞI)