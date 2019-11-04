Ahmet Ağaoğlu: Ticari bağlantısı varsa gereğini yapsın

MHK Başkanı Zekeriya Alp tamamen bağımsız olmalıdır. Söylendiği gibi Ali Koç ile ticari bağlantısı varsa gereğini yapmalıdır.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Adaletli futbolun kefili benim" demişti. Şimdi kefaletin bedelini ödemek zorundadır.



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a bağlanarak Göztepe maçındaki hakem yönetimi için çok sert açıklamalar yaptı. MHK Başkanı Zekeriya Alp'i istifaya çağıran Ağaoğlu şunları söyledi:

>> Göztepe maçındaki durumu, hakem hatası olarak değerlendirseydik bu tepkiyi vermezdik. Hakkımızı yedirmeyiz. Ölü taklidi yapılacaksa, ölüyü kefeniyle beraber mezardan çıkaracağız. Ya gidecekler ya da düzelecekler. Temiz futbol isteyen, adaletli futbol isteyenler bu yolda bizimle yürür.

>> (Zekeriya Alp'in, Ali Koç ile ticari bağlantısı olduğu yönündeki iddia için) Sosyal medyadan haberi gördüm. Eğer bağımsız bir kurumun başındaysanız tamamen bağımsız olmanız lazım. Ne bir aile ne de ticari bir bağ olmamalı. Böyle bir bağlantısı varsa Zekeriya Alp'in gereğini yapacağına inanıyorum.

>> Mağlubiyete kılıf bulmuyoruz. Kötü oynuyorsak hesabını veririz. O maçı adaletli yönetmek zorunda hakem. Eğer adaleti sağlayamıyorsanız o yerin insanı değilsiniz. 60 gün değil, 60 bin gün de ceza verseniz bu defter kapanmaz.

>> TFF Başkanı Nihat Özdemir, 'Adaletli futbolun kefili benim" demişti. O zaman şimdi kefaletin bedelini ödemek zorundadır.

>> 'Haftaya Trabzonspor'un ağzına bir parmak bal çalarız bu iş kapanır' diye düşünmesinler. O defter kapanmamak üzere açıldı. Sürecin takipçisiyiz. Bu mücadele Türk futbolu adına verilen mücadeledir.

>> Suat Arslanboğa'nın sözleşmesi neden feshedildi? Hakemlik onurunu koruyamadığı gerekçesiyle… Peki ülke futbolunun onurunu korumak kimin görevi? Demek ki görevlerini bırakıp gitmesi gereken çok kişi var. Önce onlar gitsin, Arslanboğalara sonra geliriz.