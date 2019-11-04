Ersun Yanal: Kurguyla şampiyon olur diyenlere selam olsun

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal yenilgi içindedi. Taraftarların şampiyonluk için şüpheye düşmemesini isteyen Yanal,diyerek de ilginç bir çıkışa imza attı.Tecrübeli çalıştırıcı,sorusuna iseTakımımın performansınıgolle tamamlaması, sonucu almasıgerekiyordu.cevabını verdi.