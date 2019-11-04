Ersun Yanal: Kurguyla şampiyon olur diyenlere selam olsun

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal yenilgi için "İstatistikler, rakamlar bizden yana olsa da sonuç bizden yana değil. Bunun sorumlusu da benim. Bu istatistikleri lehimize çevirmemiz gerekiyordu"
dedi. Taraftarların şampiyonluk için şüpheye düşmemesini isteyen Yanal, "Fenerbahçe'nin kurguyla şampiyon olacağını söyleyenlere selam yolluyorum"
diyerek de ilginç bir çıkışa imza attı.
HAKEMİ KONUŞMAK BENİM İŞİM DEĞİL
Tecrübeli çalıştırıcı, 'Hakemi nasıl değerlendiriyorsunuz'
sorusuna ise "Hakemleri konuşmak benim işim değil, bu konuya girmek istemiyorum. Ben takımımın oyunundan, sonucundan, performansından sorumluyum.
Takımımın performansını
golle tamamlaması, sonucu alması
gerekiyordu. Ligi bitirip, arkamıza baktığımızda herkesi arkamızda göreceğimizi düşünüyorum"
cevabını verdi.