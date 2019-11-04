Everton'da sevinç ve hüzün bir arada

Milli futbolcularımız dün Avrupa'yı salladı. Premier Lig'de Leicester City'nin Crystal Palace'ı deplasmanda 2-0 yendiği maçta ilk gol Çağlar Söyüncü'den geldi. Premier Lig'de ilk golünü atan Çağlar için Sky Sports'ta maçı anlatan spiker, "Büyük Türk" yorumunu yaptı. Leicester bu galibiyetle ligde 3. sıraya yükseldi.



Çağlar Söyüncü maçın adamı seçildi.

Everton-Tottenham maçında ise Cenk Tosun sahneye çıkarken, bir de trajedi yaşandı.

Tottenham 63'te Dele Alli ile öne geçtikten sonra 68'de Cenk oyuna girdi. Ve 84. dakikada Tottenhamlı Son'un müdahelesiyle yerde kalan Andre Gomes'in sağ ayağı bilekten kırıldı. Dakikalarca duran oyunda 97'nci dakikada Cenk kafa ile Everton'a 1 puanı getiren golü attı.



Andre Gomes acı içinde yerde kıvranırken, çöküp kalan Son, pozisyonun şokuyla göz yaşlarını tutamadı. Son'u teselli eden ise Cenk oldu.

Ozan da modaya uydu

BUNDESLİGA'DAKİ temsilcilerimizden Ozan Kabak, Schalke'nin Augsburg'u deplasmanda 3-2 yendiği maçta golünü attı. Takımı 2-1 geride iken 71. dakikada skoru eşitleyen golü kaydeden Ozan, bu sezon ilk 11'de başladığı ilk maçta gol atmayı başardı. Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan da Köln deplasmanındaki 2-0'lık galibiyete bir asistle katkı verdi.

Enes Ünal ilk golünü attı

LA LIGA'DA Mallorca'yı 3-0 yenen Real Valladolid'de forma giyen Enes Ünal, bu sezon ilk golünü attı. Real Valladolid'in gollerini, 40. dakikada Fernandez, 50. dakikada penaltıdan Enes Ünal ve 90+4'üncü dakikada Ramirez kaydetti. 90 dakika sahada kalan 22 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon çıktığı 11. karşılaşmada ilk kez fileleri havalandırdı.