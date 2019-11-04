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Evertonlı Gomes ameliyat edildi! İşte detaylar...

Portekizli futbolcu Gomes'in, İngiltere ligindeki Everton-Tottenham karşılaşmasında kırılan ameliyat edildi. Gomes'in bu ameliyatın ardından tedavi süreciyle tamamen iyileşmesi bekleniyor. İşte detaylar...

AA Futbol
Giriş Tarihi: 4.11.2019 19:30 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 20:26
Evertonlı Gomes ameliyat edildi! İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Tottenham maçında sakatlanan Portekizli futbolcusu Andre Gomes'in ameliyat edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tottenham ile 1-1 berabere kaldıkları 11. hafta maçının 78. dakikasında Son Heung-min'in müdahalesi sonrası sağ ayak bileği kırılan Gomes'in ameliyatı başarılı geçti.

Nekahet döneminin ardından rehabilitasyon süreci başlayacak 26 yaşındaki Gomes'in ayağının, tamamen iyileşmesinin beklendiği belirtildi.

Tottenham karşısında Everton'ın beraberlik golünü atan Cenk Tosun, tıbbi müdahale sırasında Portekizli takım arkadaşının başında beklemiş ve onu sakinleştirmeye çalışmıştı.

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Evertonlı Gomes ameliyat edildi! İşte detaylar...
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