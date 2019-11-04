Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fatih Karagümrük'te Erkan Zengin ile yollar ayrıldı

'te ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig takımlarından 'te bir süredir teknik direktör ve futbolcu olarak görev yapan ile yollar ayrıldı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 5.11.2019 00:03 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 00:05
Fatih Karagümrük'te Erkan Zengin ile yollar ayrıldı

Twitter hesabından açıklamada bulunan Erkan Zengin, "Karagümrükspor Kulübünden başkanımız Süleyman Hurma ile yaptığımız fikir alışverişi neticesinde saygı ve sevgi çerçevesi içinde ayrılmış bulunmaktayım. Karagümrükspor taraftarına desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Erkan Zengin, 2018-2019 sezonu başında Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalamıştı. 34 yaşındaki futbolcu, 16 Ekim'den bu yana İstanbul temsilcisinde teknik direktörlük görevini de yürütüyordu. Fatih Karagümrük, bu süreçte ligde çıktığı 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Sanal eğlencenin buluşma adresi olmak istiyor
Sanal eğlencenin buluşma adresi olmak istiyor
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Karagümrük'te Erkan Zengin ile yollar ayrıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN