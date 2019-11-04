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liderlik ‘Umut’unu Kayseri’de bıraktı

, ligde galibiyeti olmayan, son sıradaki İstikbal Mobilya 'a yenilip zirve şansını tepti. Kanarya maçı 23 şut, 35 orta ile tamamladı ama futbolun o bildik 'atamayana atarlar' kuralı devreye girdi. Direkleri döven, 3 penaltısı verilmeyen sarı-lacivertliler, 3 puandan oldu. Ev sahibi takım 'la sonuca gitti. Kayserispor 'la ilk maçında galip geldi, Fenerbahçe 4. sıraya geriledi

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 4.11.2019
Fenerbahçe liderlik ‘Umut’unu Kayseri’de bıraktı
RAKİBİN yaşadığı sıkıntılar, Fenerbahçe'yi rehavete sokmuş... Kayserisporlu oyuncular ise özellikle hafta içi ödenen paraların ardından maça bir final havasında çıkmışlar. İki takım arasındaki fark bundan kaynaklandı.
FENERBAHÇE buna rağmen, kalitesiyle defalarca öne geçme fırsatı yakaladı ancak cömertçe harcadı. Savunma arkasına adam kaçırılan ilk pozisyonda ise Umut karşı karşıya kalıp takımını öne geçirdi.
BU dakikadan sonra Fenerbahçe'nin baskısı, Kayserispor'un ise direnci arttı. Fenerbahçe yine Vedat, Gustavo, Zanka gibi isimlerle net fırsatlar yakaladı. Ancak burada kaleci Lung ve futbol şansı ev sahibinin yardımcısı oldu.
KANARYA 10. haftayı lider kapatma fırsatını tepmiş oldu. Takımın Denizli ve Konya maçıyla gözle görülen yükselişi bu maçta durağana geçti.
TRABZONSPOR ve Antalya maçlarının ardından hesaplarda olmayan bir puan kaybı daha geldi. 10 maçta alınan 17 puan, kesinlikle şampiyonluk performansı değil. Yanal, kazanan oyunu bulmak zorunda.

ZAAFLARINI DEĞERLENDİRDİK
Fenerbahçe'de futbol oynarken attığı goller sonrası verdiği asker selamıyla bilinen Bülent Uygun, dün maçtan önce tribünleri aynı şekilde selamladı. Uygun galibiyet içinse, "Bismillah dedik ve başladık. Savunmayı kapalı tutarak üçüncü bölgede ara pasları denedik. Fenerbahçe'nin zaafını değerlendirdik. Galibiyeti hak ettik. Sivas, Eskişehir, Gaziantep hep son sıradaki takımları çalıştırdım. Bu da benim kaderim" diye konuştu.

DİREKDÖVER
Fenerbahçe, bu sezon direklere takılan takımların başında geliyor. 10 kez topu direkte patlayan sarılacivertlileri, Y.Malatya, G.Birliği ve Alanya (6) ile Başakşehir (5) takip ediyor. Kanarya dün Kayseri karşısında 24'te Moses, 38'de Vedat, 72'de Gustavo ile direği nişanladı.

Dk. 58 UMUT 1-0
Orta sahayı paslarla geçen Kayserispor'da, rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Mensah'ın şık ara pasında, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Umut Bulut, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Umut, Altay'ın müdahalesine rağmen ağları buldu.

'YİNE FENERBAHÇE'YE NASİP OLDU'
Kariyerinde sarı-lacivertlilere karşı oynadığı 33. maçında 11. golünü atan Umut Bulut şunları söyledi: "Yeni hocayla ilk galibiyeti aldık. İyi mücadele ettik ve savaştık. Daha da iyi olacağız. Gollerim hep Fenerbahçe'ye nasip oluyor. Yine attım, benim için de ayrıca güzel oldu."

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Fenerbahçe bu sezon İstanbul dışına çıktığı 3 deplasmandan 2 yenilgi ile döndü. Alanya'dan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler Kayseri'ye de 1-0 yenildi.

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Fenerbahçe liderlik ‘Umut’unu Kayseri’de bıraktı
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