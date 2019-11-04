Fenerbahçe liderlik ‘Umut’unu Kayseri’de bıraktı

BUGÜN NELER OLDU

yaşadığı sıkıntılar, Fenerbahçe'yi rehavete sokmuş... Kayserisporlu oyuncular ise özellikle hafta içi ödenen paraların ardından maça bir final havasında çıkmışlar. İki takım arasındaki fark bundan kaynaklandı.buna rağmen, kalitesiyle defalarca öne geçme fırsatı yakaladı ancak cömertçe harcadı. Savunma arkasına adam kaçırılan ilk pozisyonda ise Umut karşı karşıya kalıp takımını öne geçirdi.dakikadan sonra Fenerbahçe'nin baskısı, Kayserispor'un ise direnci arttı. Fenerbahçe yine Vedat, Gustavo, Zanka gibi isimlerle net fırsatlar yakaladı. Ancak burada kaleci Lung ve futbol şansı ev sahibinin yardımcısı oldu.10. haftayı lider kapatma fırsatını tepmiş oldu. Takımın Denizli ve Konya maçıyla gözle görülen yükselişi bu maçta durağana geçti.ve Antalya maçlarının ardından hesaplarda olmayan bir puan kaybı daha geldi. 10 maçta alınan 17 puan, kesinlikle şampiyonluk performansı değil. Yanal, kazanan oyunu bulmak zorunda.Fenerbahçe'defutbol oynarken attığı goller sonrası verdiği asker selamıyla bilinen Bülent Uygun, dün maçtan önce tribünleri aynı şekilde selamladı. Uygun galibiyet içinse, "Bismillah dedik ve başladık.Galibiyeti hak ettik. Sivas, Eskişehir, Gaziantep hep son sıradaki takımları çalıştırdım. Bu da benim kaderim" diye konuştu.Fenerbahçe, bu sezon direklere takılan takımların başında geliyor.sarılacivertlileri, Y.Malatya, G.Birliği ve Alanya (6) ile Başakşehir (5) takip ediyor. Kanarya dün Kayseri karşısındaOrta sahayı paslarla geçen Kayserispor'da, rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Mensah'ın şık ara pasında, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Umut Bulut, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Umut, Altay'ın müdahalesine rağmen ağları buldu.Kariyerinde sarı-lacivertlilere karşı oynadığı 33. maçında 11. golünü atan Umut Bulut şunları söyledi: "Yeni hocayla ilk galibiyeti aldık. İyi mücadele ettik ve savaştık. Daha da iyi olacağız. Gollerim hep Fenerbahçe'ye nasip oluyor. Yine attım, benim için de ayrıca güzel oldu."Fenerbahçe bu sezon İstanbul dışına çıktığı 3 deplasmandan 2 yenilgi ile döndü. Alanya'dan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler Kayseri'ye de 1-0 yenildi.