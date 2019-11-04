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Vitoria- maçına atandı

Süper Lig'de dün oynanan Kasımpaşa - maçında verdiği kararlarla tartışılan ve konuk takımın teknik direktörü 'a kırmızı kart gösterirken "defol" dediği iddia edilen , UEFA Avrupa Ligi'ndeki Vitoria- maçında düdük çalacak.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 4.11.2019 14:35
Halis Özkahya Vitoria-Arsenal maçına atandı

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Portekiz'in Vitoria takımı ile İngiltere temsilcisi Arsenal arasında oynanacak maçı yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Özkahya, 6 Kasım Çarşamba günü Portekiz'in Guimaraes kentindeki D. Afonso Henriques Stadı'nda TSİ 18.50'de başlayacak müsabakada düdük çalacak.

Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Cem Satman'ın yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

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Halis Özkahya Vitoria-Arsenal maçına atandı
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