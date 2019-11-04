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'dan açıklaması! "Eminiz ki..."

kulübü 'in 10. haftasında dün oynan maçı sonrası soyunma odası koridorunda yaşanan olaya ilişkin bir açıklamada bulundu. İşte açıklamanın detayları...

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 5.11.2019 00:11 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 00:12
Kasımpaşa'dan Yeni Malatyaspor açıklaması! Eminiz ki...

Kasımpaşa Kulübü, Süper Lig'in 10'uncu haftasında dün oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından soyunma odası koridorlarında yaşanan olaylarla ilgili kulübün resmi internet sitesinden açıklama yayımladı.

Yaşanan olayların herkesi üzdüğünü belirtilen açıklamada,

"Öncelikle belirtmeliyiz ki dün kendi stadımızda oynadığımız BtcTürk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından soyunma odası koridorunda yaşanan olaylar hepimizi derinden üzmüştür. Maç esnasında oyuncular arasında yaşanan tartışmanın ardından bu üzücü olaylar maç sonrasına da sirayet etmiştir. Ne yazık ki maç sonrası koridorlarda da sporun fair-play ruhuna uymayan davranışlar sergilenmiş ve kısa süreli olarak tansiyonun yükselmesine sebep olunmuştur.

Hepinizin bildiği üzere Türk sporunda şirket modeliyle ve tesisleşmesiyle önemli bir yere sahip olan Kulübümüzün bu tür olaylara karşı duruşu bellidir. Eminiz ki, bizler kadar Yeni Malatyaspor Kulübü de bu olaylar sonrasında derin bir üzüntü içerisindedir. Bu yaşanan olayların tekrar edilmemesi temennisi ile Yeni Malatyaspor ile olan dostluğumuzun devamını diler, kendilerine ilerideki maçlarında başarılar dileriz. Tüm kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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Kasımpaşa'dan Yeni Malatyaspor açıklaması! "Eminiz ki..."
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