Real Madrid Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Real Madrid Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Real Madrid Galatasaray maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu maçı için heyecan dorukta. Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden sarı kırmızılı takım deplasmanda İspanyol ekip ile karşılaşacak. Heyecan dolu maç şimdiden futbol severlerin gündeminde yerini alıyor. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı hangi gün, saat kaçta? Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?

REAL MADRİD GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım Çarşamba günü İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacağı A Grubu 4. hafta maçını, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Zwayer'in yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Patrick Ittrich üstlenecek.

Galatasaray, ilk maçta 1-0 yenildiği Real Madrid'den hem rövanşı almak hem de gruptan çıkma şansını elde etmek istiyor. Grupta Real Madrid 4 puanla ikinci sırada, Galatasaray ise 1 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Fransız ekibi PSG, 9 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Belçika temsilcisi Club Brugge ise 2 puanla 3. sırada yerini almaya devam ediyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

Kaleciler: Fernando Muslera, Okan Kocuk

Defans: Şener Özbayraklı, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo

Orta Saha: Jean Michael Seri, Steven Nzonzi, Mario Lemina ,Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Younes Belhanda, Ryan Babel

Forvet: Radamel Falcao, Adem Büyük, Florin Andone, Emre Mor