Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Sergen Yalçın'a 'defol' dediği iddia edilen hakem Halis Özkahya'ya büyük tepki

'a 'defol' dediği iddia edilen hakem 'ya büyük tepki

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Kasımpaşa- müsabakasının 84. dakikasında hakem tarafından kırmızı kartla tribüne gönderilen Teknik Direktör 'a destek büyüyor. Malatyalılar, hocalarına sosyal medyada açtıkları 'SergenYalçınYalnızDeğildir' başlık ile destek verdi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 4.11.2019 12:02
Sergen Yalçın'a 'defol' dediği iddia edilen hakem Halis Özkahya'ya büyük tepki

Kasımpaşa karşılaşmasının 84. dakikasında, takımı 2-1 öndeyken bir pozisyon nedeniyle Hakem Halis Özkahya tarafından çift sarı kartla kırmızı kart görerek tribüne gönderilen Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Özkahya'nın kararına büyük tepki göstermiş, mücadelenin hakeminin ise Sergen Yalçın'a 'defol' dediği iddia edilmişti.

Yalçın, yardımcıları tarafından güçlükle sakinleştirilirken sosyal medyada, Sergen Yalçın'a büyük destek geldi. Başta Yeni Malatyaspor taraftarı ve Beşiktaş taraftarı olmak üzere birçok Süper Lig ekibi Yalçın'a destek verirken, konuyla ilgili olarak Malatya Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye başkanları ile Malatya Milletvekilleri de sosyal medyadan Sergen Yalçın'ın yanında olduklarını belirtiler.

Yeni Malatyaspor Kulübü de resmi hesabından Sergen Yalçın'ın fotoğrafını paylaşarak hocalarının yanında olduğunu gösterdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Sergen Yalçın'a 'defol' dediği iddia edilen hakem Halis Özkahya'ya büyük tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN