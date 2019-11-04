Sivasspor adım adım zirveye yürüyor

S
üper Lig'de Yiğido rüzgarı esiyor… Yukatel Denizlispor deplasmanına çıkan Demir Grup Sivasspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılıp liderlik koltuğuna daha da yaklaştı. Maça iyi başlayan Rıza Çalımbay'ın talebeleri, orta sahada kurduğu hakimiyetini hücumda da zaman zaman gösterirken gol 41'de Hakan Arslan'dan geldi.
2. yarıda da etkili oyununu sürdüren Yiğido, rakibin oyun kurmasına izin vermeden maçı da yönlendiren taraf oldu.
Tribünlerin de desteğini kaybeden Denizli'nin oyundan iyice düşmesi ile rahatlayan konuk takım, 90+1'de Emre Kılınç'ın asistinde Kone ile ağları bulup sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.