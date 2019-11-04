Sivasspor adım adım zirveye yürüyor

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de Yiğido rüzgarı esiyor… Yukatel Denizlispor deplasmanına çıkan Demir Grup Sivasspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılıp liderlik koltuğuna daha da yaklaştı. Maça iyi başlayan Rıza Çalımbay'ın talebeleri, orta sahada kurduğu hakimiyetini hücumda da zaman zaman gösterirken gol2. yarıda da etkili oyununu sürdürenTribünlerin de desteğini kaybeden Denizli'nin oyundan iyice düşmesi ile rahatlayan konuk takım,