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Sivasspor adım adım zirveye yürüyor

Deplasmanda 11 maçlık galibiyet hasretini Denizlispor’u yenip bitiren Demir Grup Sivasspor artık liderlik koltuğuna daha yakın

Giriş Tarihi: 4.11.2019
Sivasspor adım adım zirveye yürüyor
Süper Lig'de Yiğido rüzgarı esiyor… Yukatel Denizlispor deplasmanına çıkan Demir Grup Sivasspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılıp liderlik koltuğuna daha da yaklaştı. Maça iyi başlayan Rıza Çalımbay'ın talebeleri, orta sahada kurduğu hakimiyetini hücumda da zaman zaman gösterirken gol 41'de Hakan Arslan'dan geldi. 2. yarıda da etkili oyununu sürdüren Yiğido, rakibin oyun kurmasına izin vermeden maçı da yönlendiren taraf oldu. Tribünlerin de desteğini kaybeden Denizli'nin oyundan iyice düşmesi ile rahatlayan konuk takım, 90+1'de Emre Kılınç'ın asistinde Kone ile ağları bulup sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
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Sivasspor adım adım zirveye yürüyor
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