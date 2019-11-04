Süper Lig Puan Durumu: 10. Hafta Süper Lig Puan durumu nasıl şekillendi? İşte 11. hafta fikstürü…

Ligde 10. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte Süper Lig puan durumu sporseverler tarafından merak edilmeye başladı. 10. Hafta son karşılaşması Ankaragücü ile Gaziantep FK arasında oynandı ve maç Gaziantep ekibinin deplasmanda 2-1'lik skorla galibiyetiyle sonuçlandı. Bu karşılaşmanın ardından arama motorlarında Süper Lig puan durumu, 10. Hfta maç sonuçları ve 11. Hafta fisktürü araştırılmaya devam ediyor. Peki, Süper Lig Puan durumu nasıl şekillendi? İşte detaylar…

SÜPER LİG PUAN DURUMU (10. HAFTA)





10. HAFTA MAÇ SONUÇLARI





SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ