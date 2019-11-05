500 bin Euro yerine dünyaları verdi

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BUGÜN NELER OLDU

Geçen sezon Gomis sonrasında ligin ilk yarısını forvetsiz kapatan, ardından Mitroglou ve Diagne aşısı da tutmayan Galatasaray, bu sezon Falcao ve Andone'yi alsa da aradığını bulamadı.Gomis'i sattığı günden beri golcülerden yana yüzü gülmeyen Aslan, Fransız forvetin 500 bin Euro zam talebini geri çevirmişti. Bafetimbi Gomis'e zam yapmayan ancak forvet transferinde har vurup harman savuran sarı-kırmızılı kulüp son bir yılda süreci kötü yönetti:Diiçin 10 milyon Euro bonservisin yanında Kasımpaşa'ya 3 milyon Euro şampiyonluk bonusu bile verildi.geçen sezon ara transferin son günü getirdiği Mitroglou'nu yaz sonu 700 bin Euro tazminatla PSV'ye gönderdi.3 yıllıkimza atan Falcao, 15 milyon Euro garanti para alacak.gelen Andone'nin satın alma opsiyonu da bulunmuyor.Gomis, sarı-kırmızılı takımda 33 Süper Lig maçına çıkarken 29 gol attı. Fransız oyuncu ayrıca Türkiye Kupası'nda da 3 kez ağları sarstı.Galatasaray'dan Kolombiyalı yıldız Falcao için yeni bir açıklama geldi. Kulüp doktoru Yener İnce, sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili bigiler verirken şu açıklamayı yaptı: "Falcao şu an İspanya'da, ayın 11'inde İstanbul'da tedavisine devam edilecek. Klinik olarak oynaması mümkün değil. Tedavisinin tüm aşamalarını, 12 yıldır kendisini takip eden İspanyol doktoruyla izliyoruz. Emre Akbaba'nın ocak ayında aramıza katılmasını bekliyoruz. Şener'in de 6-8 hafta oynaması mümkün değil."Galatasaray'ın yarın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacağı müsabakayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller yapacak. Dördüncü hakem ise Patrick Ittrich. Sarı-kırmızılılar bugün 11.00'de özel uçakla İspanya'ya gidecek.