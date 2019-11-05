Başkent’te hasreti Gaziantep dindirdi

Süper Lig'de galibiyet özlemi çeken iki ekibin mücadelesinde Gaziantep, MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek nefes aldı. 30. dakikada Pazdan'ın ceza sahasında topa elle müdahalesiyle penaltı kazanan konuk ekip, Twumasi'nin vuruşuyla 1-0 öne geçti. 67. dakikada Aydın'ın ortasında İlhan Parlak kafayla skoru dengeledi: 1-1. 90+3'te kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında bomboş kalan Djilobodji, kafayla topu ağlara gönderip takımını galibiyete taşıdı: 2-1. Kırmızı-siyahlılar 4 hafta sonra kazanırken,
Başkent temsilcisi üst üste 4. maçından da 3 puan alamadı.