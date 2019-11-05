Chelsea Ajax maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Chelsea Ajax ne zaman ve saat kaçta?

Devler Ligi H. grubu 4. Maçı dev bir mücadeleye sahne olmaya hazırlanıyor. Grupta iki takımın ilk maç 1-0'lık skorla deplasmanda Chelsea'nin üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Bu gün evinde ve taraftarlarının desteğiyle oynayacak olan İngiliz ekibi, Hollanda temsilcisini mağlup ederek evine eli boş döndürmeyi hedefliyor. Öte yandan bu keyifli karşılaşmayı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyen sporseverler arama motorlarında yoğun olarak Chelsea Ajax maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Chelsea Ajax maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte dev maça ilişkin merak edilenler…

CHELSEA AJAX MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi Chelsea Ajax karşılaşması yayıncı kuruluşu ve diğer detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar…