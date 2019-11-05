Erkan Zengin hem oyuncu hem teknik direktör olduğu Fatih Karagümrük'ten ayrıldı!

Daha önce Eskişehirspor ve Beşiktaş formaları da giyen Erkan Zengin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Fatih Karagümrükspor'den ayrıldığını açıkladı. İsveç Milli takımında forma giyen Erkan Zengin, geçen haftalarda eski takımı Eskişehirspor'a attığı gollerle konuşulmuştu.

Erkan Zengin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Karagümrükspor kulübüyle olan sözleşmemi Başkanımız Süleyman Hurma'yla yaptığımız fikir alışverişi neticesinde saygı ve sevgi çerçevesi içinde ayrılmış bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.