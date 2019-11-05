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, ile 76. Avrupa maçına çıkacak

'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'e konuk olacağı müsabaka, teknik direktör yönetimindeki 76. Avrupa kupası mücadelesi olacak. Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında oynadığı 75 karşılaşmada 30 galibiyet, 16 beraberlik ve 29 yenilgi yaşadı. Fatih Terim'le UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 5.11.2019 11:37
Galatasaray, Fatih Terim ile 76. Avrupa maçına çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında yarın İspanya'nın Real Madrid ekibine konuk olacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 76. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında bugüne dek 75 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı, 29'unu ise mağlubiyetle tamamladı.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 103 gol atarken, kalesinde ise 104 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim idaresindeki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y
UEFA Şampiyonlar Ligi 50 14 10 26 53 80

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri

8

8

0

0

23

5
UEFA Kupası 13 5 6 2 18 13

Kupa Galipleri Kupası

4

3

0

1

9

6

TOPLAM

75

30

16

29

103

104

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 51. MAÇ

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde yarın 51. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 50 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kaldı, 26 kez de mağlup oldu.

Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde 9 sezondaki performansı şöyle:

Sezon

O

G

B

M

A

Y

P

1997-98

6

1

1

4

4

11

4

1998-99

6

2

2

2

8

8

8

1999-00

6

2

1

3

10

13

7

2002-03

6

1

1

4

5

10

4

2003-04

6

2

1

3

6

8

7

2012-13

10

5

2

3

14

14

17

2013-14

1

0

0

1

1

6

0
2018-19 6 1 1 4 5 8 4
2019-20 3 0 1 2 0 2 1

UEFA KUPASI'NDA ŞAMPİYONLUK, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.

Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.

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