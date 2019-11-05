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'dan 'a kötü haber

'un Arjantinli oyuncusu , perşembe günü Krasnodar ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi C Grubu maçının kadrosuna alınmadı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada Sosa'nın bileğinde ödem ve uyluk adalesinde gerilme tespit ediliği belirtildi.

Giriş Tarihi: 5.11.2019 21:57
Jose Sosa'dan Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, kaptanımız Jose Sosa'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaşar Kibar Güven, "Süper Lig'in 10. haftasında oynadığımız Göztepe karşılaşmasında ayak bileğine ve uyluk adalesine darbe alan oyuncumuzun yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde bileğinde ödem ve uyluk adalesinde gerilme tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kaptanımız Jose Sosa'nın UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü oynayacağımız Krasnodar karşılaşmasının kadrosuna alınmamasına karar verilmiştir. Oyuncumuzun bu süreçte günlük takibi yapılacaktır" dedi."

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Jose Sosa'dan Trabzonspor'a kötü haber
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