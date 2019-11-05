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Genk maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda bu akşam kupanın son şampiyonu sahasında Belçika ekibi Genk’i ağırlayacak. Grup aşamasında oynadığı 3 maçta 2 galibiyet alan Premier Lig devi Anfield’da taraftarı karşısında galibiyet almak istiyor. Futbolseverler karşılaşma öncesi ‘ ve maçı ne zaman saat kaçta’ araştırmalarını yapıyorlar. Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırlarken, Liverpool Genk maçı yayın kanalı ve canlı yayın bilgilerini haberimizin içerisinde derledik…

Giriş Tarihi: 5.11.2019 18:41
Liverpool Genk maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Liverpool Genk ne zaman, saat kaçta?

Genk maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Liverpool sahasında Belçika ekibi Genk'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini araştırırken, aynı zamanda '' sorusu araştırılıyor. Mücadelenin oynanmasına kısa süre kala kritik karşılaşma ile ilgili gelişmeleri, karşılaşmanın yayın kanalını sizler için hazırladık. Daha önce İngiltere ekiplerine karşı bir kez deplasmanda oynayan Genk, Chelsea'ye karşı mücadeleyi 5-0 kaybetmişti. İki takım arasında oynanan ilk maçı ise Liverpool deplasmanda 4-1 kazanmıştı.

LİVERPOOL GENK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN? LİVERPOOL GENK CANLI

karşılaşması ile ilgili tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilir, mücadeleyi canlı olarak takip edebilirsiniz…

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