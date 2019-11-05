Liverpool Genk maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Liverpool Genk ne zaman, saat kaçta?

Liverpool Genk maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Liverpool sahasında Belçika ekibi Genk'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini araştırırken, aynı zamanda 'Liverpool Genk maçı hangi kanalda' sorusu araştırılıyor. Mücadelenin oynanmasına kısa süre kala kritik karşılaşma ile ilgili gelişmeleri, karşılaşmanın yayın kanalını sizler için hazırladık. Daha önce İngiltere ekiplerine karşı bir kez deplasmanda oynayan Genk, Chelsea'ye karşı mücadeleyi 5-0 kaybetmişti. İki takım arasında oynanan ilk maçı ise Liverpool deplasmanda 4-1 kazanmıştı.

LİVERPOOL GENK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN? LİVERPOOL GENK CANLI

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