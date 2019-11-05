Napoli Salzburg maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Napoli Salzburg maçı saat kaçta, ne zaman?

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda İtalyan ekibi Napoli sahasında Salzburg'u ağırlıyor. E grubunun iki güçlü ekibinin karşılaşacağı mücadeleye sahne olacak maç ile ilgili futbolseverler araştırmalar başladılar. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen vatandaşlar, arama motoru üzerinden 'Napoli Salzburg maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman' aratmasını yapıyorlar. İtalya'da oynanacak mücadele saat 23.00'da başlayacak. Geçtiğimiz maçta yine iki ekip karşı karşıya gelmiş ve gol düellosuna sahne olan mücadeleyi Napoli 3-2 kazanmayı başarmıştı. İşte Napoli Salzburg maçının yayın kanalı ve maç bilgileri…

NAPOLİ SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Napoli Salzburg maçı ile ilgili detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilir, karşılaşmanın yayın kanalını, canlı takibini ve ilk 11'lerini görebilirsiniz…