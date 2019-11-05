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? Salzburg maçı saat kaçta, ne zaman?

4. Haftasında İtalya’nın güçlü ekibi sahasında son dönemde dikkatleri üzerine çeken Avusturya ekibi Salzburg’u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler ‘ ve Napoli Salzburg maçı saat kaçta, ne zaman’ sorularını araştırıyorlar. Geçtiğimiz maçta bol gollü karşılaşmalara mücadelenin yayın saati ve tarih bilgisi ile ilgili detayları sizler için hazırladık. Peki, Napoli Salzburg maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 5.11.2019 19:38
Napoli Salzburg maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Napoli Salzburg maçı saat kaçta, ne zaman?

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda İtalyan ekibi Napoli sahasında Salzburg'u ağırlıyor. E grubunun iki güçlü ekibinin karşılaşacağı mücadeleye sahne olacak maç ile ilgili futbolseverler araştırmalar başladılar. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen vatandaşlar, arama motoru üzerinden 'Napoli Salzburg maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman' aratmasını yapıyorlar. İtalya'da oynanacak mücadele saat 23.00'da başlayacak. Geçtiğimiz maçta yine iki ekip karşı karşıya gelmiş ve gol düellosuna sahne olan mücadeleyi Napoli 3-2 kazanmayı başarmıştı. İşte Napoli Salzburg maçının yayın kanalı ve maç bilgileri…

NAPOLİ SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Napoli Salzburg maçı ile ilgili detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilir, karşılaşmanın yayın kanalını, canlı takibini ve ilk 11'lerini görebilirsiniz…

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Napoli Salzburg maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Napoli Salzburg maçı saat kaçta, ne zaman?
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