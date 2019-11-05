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Operasyon bize yapılıyor

Kulübü dün akşam zehir zemberek bir açıklama yaparak savcılar ve 'yi göreve çağırdı: "Tepeden tırnağa temizlik şart. Operasyon ve kurgu varsa bu Fenerbahçe'ye yapılmaktadır. Kayseri'de Vedat'a yapılan, tüm futbol otoriteleri tarafından penaltı olarak kabul gören pozisyonda VAR'a dahi gidilmedi."

Giriş Tarihi: 5.11.2019
Operasyon bize yapılıyor
Fenerbahçe Kulübü, 1-0 kaybedilen Kayserispor maçı sonrası sessizliğini bozdu. 'Savcılar ve TFF'yi göreve çağırıyoruz' başlığı ile yapılan açıklamada şu ifadeler dikkat çekti: "Ligde operasyon var, kurgu var, örgüt var şeklindeki iftiraların, 6222 Sayılı Kanuna göre açıkça suç teşkil ettiği ortadadır. Camiaları ve taraftarları birbirine düşman eden, futbol dünyamızda ayrıştırma ve kutuplaştırmalar yaratan, hakemler üzerinde baskı oluşturmayı hedefleyen şahıs ve kurumlara karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarını göreve davet ediyoruz.

MHK BAŞKANI ALP'İN DEMEÇLERİ ORTADA
Alanya maçındaki kural hatası pozisyonlarının, MHK Başkanı Zekeriya Alp tarafından daha ilk günden demeçler verilerek ele alınış şekline de baktığımızda, şayet ortada iddia edildiği gibi bir operasyon varsa operasyonun Fenerbahçe'mize karşı yapılmak istendiği bu somut durumlar eşliğinde akla ilk gelendir. En büyük kumpas ve saldırılara boyun eğmeyen Fenerbahçe Kulübü, bu tabloya rağmen, sağduyulu adımlar atmaya kararlılıkla devam edecektir.

BU KARARLAR FUTBOLU KAOSA SÜRÜKLER
Her zaman ifade ettiğimiz gibi Türk futbolunun tepeden tırnağa bir temizliğe ihtiyacı olduğu da artık çok açıktır. Bu kararlar ve Türk futbolunu çok ciddi kaosa sürükleyebilecek ilgili söylemler hakkında, Türk futbolunu yöneten TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ile Türk sporunun aydınlık yarınları için çok önemli bir yer teşkil eden Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli savcılarını göreve davet ediyoruz!"

PENALTILARIMIZ VERİLMİYOR
"Kazandığımız maçların orta hakemleri, sonraki haftalarda ne tesadüftür ki hiçbir müsabakada orta hakem olarak görevlendirilmemişlerdir. Bu durum, kazandığımız 5 farklı maçın ardından da istisnasız aynı şekilde gerçekleşmiştir. Son 9 haftada rakiplere verilen benzer pozisyonlara rağmen bizim maçlarda penaltıya hükmedilmemiştir. Kayserispor maçında Vedat Muriqi'ye yapılan, tüm futbol otoriteleri tarafından penaltı olarak kabul gören pozisyonda VAR'a dahi gidilmemiş, pozisyonlar adeta görmezden gelinmiştir."



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