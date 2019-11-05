Operasyon bize yapılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Kulübü, 1-0 kaybedilen Kayserispor maçı sonrası sessizliğini bozdu.başlığı ile yapılan açıklamada şu ifadeler dikkat çekti: "Ligde operasyon var, kurgu var, örgüt var şeklindeki iftiraların, 6222 Sayılı Kanuna göre açıkça suç teşkil ettiği ortadadır.Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarını göreve davet ediyoruz.Alanya maçındaki kural hatası pozisyonlarının, MHK Başkanı Zekeriya Alp tarafından daha ilk günden demeçler verilerek ele alınış şekline de baktığımızda, şayet ortada iddia edildiği gibi bir operasyon varsaEn büyük kumpas ve saldırılara boyun eğmeyen Fenerbahçe Kulübü, bu tabloya rağmen, sağduyulu adımlar atmaya kararlılıkla devam edecektir.Her zaman ifade ettiğimiz gibida artık çok açıktır.Bu kararlar ve Türk futbolunu çokciddi kaosa sürükleyebilecek ilgilisöylemler hakkında, Türk futbolunuyöneten TFF Başkanı Sayın NihatÖzdemir ve yönetim kurulu ileTürk sporunun aydınlık yarınlarıiçin çok önemli bir yer teşkil edenTürkiye Cumhuriyeti'nin değerlisavcılarını göreve davet ediyoruz!""Kazandığımız maçların orta hakemleri, sonraki haftalarda ne tesadüftür ki hiçbir müsabakada orta hakem olarak görevlendirilmemişlerdir. Bu durum, kazandığımız 5 farklı maçın ardından da istisnasız aynı şekilde gerçekleşmiştir.Kayserispor maçında Vedat Muriqi'ye yapılan, tüm futbol otoriteleri tarafından penaltı olarak kabul gören pozisyonda VAR'a dahi gidilmemiş, pozisyonlar adeta görmezden gelinmiştir."Deniz Türüç ikinci kez baba oldu. Esila isminde bir kız çocuğu dünyaya gelen yıldız futbolcuyu hastanede başkan Ali Koç ve Comolli yalnız bırakmadı.