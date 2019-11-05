Operasyon bize yapılıyor

Fenerbahçe Kulübü, 1-0 kaybedilen Kayserispor maçı sonrası sessizliğini bozdu. 'Savcılar ve TFF'yi göreve çağırıyoruz'
başlığı ile yapılan açıklamada şu ifadeler dikkat çekti: "Ligde operasyon var, kurgu var, örgüt var şeklindeki iftiraların, 6222 Sayılı Kanuna göre açıkça suç teşkil ettiği ortadadır. Camiaları ve taraftarları birbirine düşman eden, futbol dünyamızda ayrıştırma ve kutuplaştırmalar yaratan, hakemler üzerinde baskı oluşturmayı hedefleyen şahıs ve kurumlara karşı
Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarını göreve davet ediyoruz.
MHK BAŞKANI ALP'İN DEMEÇLERİ ORTADA
Alanya maçındaki kural hatası pozisyonlarının, MHK Başkanı Zekeriya Alp tarafından daha ilk günden demeçler verilerek ele alınış şekline de baktığımızda, şayet ortada iddia edildiği gibi bir operasyon varsa operasyonun Fenerbahçe'mize karşı yapılmak istendiği bu somut durumlar eşliğinde akla ilk gelendir.
En büyük kumpas ve saldırılara boyun eğmeyen Fenerbahçe Kulübü, bu tabloya rağmen, sağduyulu adımlar atmaya kararlılıkla devam edecektir.
BU KARARLAR FUTBOLU KAOSA SÜRÜKLER
Her zaman ifade ettiğimiz gibi Türk futbolunun tepeden tırnağa bir temizliğe ihtiyacı olduğu
da artık çok açıktır.
Bu kararlar ve Türk futbolunu çok
ciddi kaosa sürükleyebilecek ilgili
söylemler hakkında, Türk futbolunu
yöneten TFF Başkanı Sayın Nihat
Özdemir ve yönetim kurulu ile
Türk sporunun aydınlık yarınları
için çok önemli bir yer teşkil eden
Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli
savcılarını göreve davet ediyoruz!"
PENALTILARIMIZ VERİLMİYOR
"Kazandığımız maçların orta hakemleri, sonraki haftalarda ne tesadüftür ki hiçbir müsabakada orta hakem olarak görevlendirilmemişlerdir. Bu durum, kazandığımız 5 farklı maçın ardından da istisnasız aynı şekilde gerçekleşmiştir. Son 9 haftada rakiplere verilen benzer pozisyonlara rağmen bizim maçlarda penaltıya hükmedilmemiştir.
Kayserispor maçında Vedat Muriqi'ye yapılan, tüm futbol otoriteleri tarafından penaltı olarak kabul gören pozisyonda VAR'a dahi gidilmemiş, pozisyonlar adeta görmezden gelinmiştir."
BABA DENİZ'E KOÇ DESTEĞİ!
Deniz Türüç ikinci kez baba oldu. Esila isminde bir kız çocuğu dünyaya gelen yıldız futbolcuyu hastanede başkan Ali Koç ve Comolli yalnız bırakmadı.