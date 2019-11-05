Operasyon var!

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor yönetiminden hakem hatalarına tepki geldi. Genel sekreter Ömer Sağıroğlu, "Sezon başından itibaren hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir. Bunu yapanlar bir an önce suç ortaklarıyla birlikte" derken, başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan ise "MHK yaptığı son açıklamayla 3 maymunu oynamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.