Operasyon var!

Trabzonspor yönetiminden hakem hatalarına tepki geldi. Genel sekreter Ömer Sağıroğlu, "Sezon başından itibaren hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir. Bunu yapanlar bir an önce suç ortaklarıyla birlikte Türk futbolundan ellerini çekmelidir!
" derken, başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan ise "MHK yaptığı son açıklamayla 3 maymunu oynamaya devam ediyor. Adaletli futbol için cumartesi günü saat 13.00'te TFF Riva tesisleri önünde sessiz oturma eylemi gerçekleştirilecektir
" ifadelerini kullandı.