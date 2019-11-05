Real Madrid Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A grubundaki dördüncü maçında Real Madrid'e konuk oluyor. Grupta 1 puanla son sırada yer alan sarı kırmızılılar bu maça mutlak puan parolası ile çıkacak. Türk Telekom Stadyumu'ndan iyi bir futbol oynamasına rağmen rakibine üstünlük kurmayan temsilcimiz bu kez şeytanın bacağını kırmanın peşinde. Futbol severler ise bu dev maç öncesi '' Real Madrid Galatasaray maçı hangi kanalda'' sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Real Madrid Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

REAL MADRİD GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5-6 Kasım'da oynanacak grup maçları öncesi heyecan dorukta! Temsilcimiz Galatasaray'ın Real Madrid deplasmanında oynayacağı maç öncesi tüm gelişmeleri buradan öğrenebilirsiniz.

İşte detaylar;