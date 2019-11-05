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, Devler Ligi'nde Zeki Çelik ve 'yı izleyecek

A Teknik Direktörü , Türk oyuncular ve 'nın forma giydiği Fransız ekibi Lille'in, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcisi ile bu akşam deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı izleyecek.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 5.11.2019 13:54
Şenol Güneş, Devler Ligi'nde Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı izleyecek

Ay-yıldızlıların teknik patronu Şenol Güneş, EURO 2020 Elemeleri'nde 17 Kasım'da Türkiye'nin deplasmanda Andorra ile yapacağı karşılaşma öncesinde bu ülkeye giderek, çeşitli incelemelerde bulundu.

Maçın oynanacağı suni çime sahip Estadi Nacional Stadyumu'nu ve A Milli Takım'ın kamp yapacağı oteli ziyaret eden tecrübeli teknik adam, daha sonra İspanya'nın Valencia kentine geçti.

Güneş, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Valencia ile Türk oyuncular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın kadrosunda bulunduğu Lille arasında oynanacak karşılaşmayı statta takip edecek. Mestalla Stadyumu'ndaki maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

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Şenol Güneş, Devler Ligi'nde Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı izleyecek
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